Açlık sınırının 35 bin TL’yi aştığı ortamda TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76’lık enflasyon farkı ile maaşlarda kısmi artış yaşandı.

Ancak kök maaş sorunu nedeniyle en düşük emekli maaşı artışı pek çok emekliye yaramadı. Bu noktada her sene olduğu gibi Meclis’te kök aylıkların önceki en düşük emekli maaşına sabitlenerek artış yapılması gündeme geldi.

TBMM’de Plan Bütçe Komisyonu ise bugün bu konu görüşüyor. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL olmasına yönelik yasa tasarısı da komisyonda yer aldı.

Komisyondaki görüşmeden önce konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’dan açıklamalar geldi.

AK PARTİLİ KIRKPINAR: REFAH SEVİYELERİNİ YÜKSELTİLMESİNİ İSTİYORUZ AMA…

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL olmasına yönelik Kırkpınar, tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kırkpınar, “Emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında ödenen en düşük emekli maaşı tutarını burada açıklanan TÜİK'in verilerine göre değerlendirmemizi yaparak burada bir artış sağlıyoruz. Tabii ki bizler de emeklilerimizin bu artıştan daha fazla artışlarla refah seviyelerini yükseltilmesini istiyoruz, arzu ediyoruz ama buradaki gerek bölgenin gerekse dünyanın gerekse ülkemizin ekonomik şartları ve koşulları göz önünde bulundurularak bu değerlendirmeyi yaptık” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERDE AÇIKLAMALARA TEPKİ: BİZDE REFAH FALAN KALMADI

AK Partili vekilin bu sözlerine ise emeklilerden tepki açıklamaları geldi. Ulaştığımız bir emekliden AK Parti tarafından yapılan bu açıklamaya “Resmen bizimle alay ediyorlar. Ekonomik şartlar tek bize yok. İsteseler hemen zammı yaparlar. Seçim zamanı gereken tepkiyi göstereceğiz” şeklinde yorum geldi. Bir diğer emekli ise “Açlık sınırında bizi mahkum ediyorlar, ‘İstesek refahı sağlarız’ diyorlar. Resmen bizimle dalga geçiyorlar. Bizde refah falan kalmadı, parasızlıktan sürünüyoruz” tepkisini gösterdi.