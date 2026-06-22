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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB); Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle hazırlanan Hanehalkı Beklenti Anketi’nin sonuçlarını harmanlayarak oluşturduğu "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımladı.

Haziran 2026 dönemine ait veriler, piyasa uzmanları, imalat sanayi (reel sektör) ve hanehalkının enflasyon konusundaki öngörülerinin birbirinden oldukça farklı olduğunu gözler önüne serdi.

Merkez Bankası'nın derlediği verilere göre Haziran ayında, 12 ay sonrasına ilişkin yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentilerinde ortaya çıktı.

ÜÇ FARKLI RAKAM

Uzmanların beklentisi bir önceki aya göre 0,01 puanlık çok sınırlı bir düşüşle yüzde 23,81 seviyesine geriledi. En iyimser tabloyu çizen kesim piyasa uzmanları oldu.

Üretici kesimin enflasyon beklentisinde herhangi bir değişim yaşanmadı. Reel sektörün 12 ay sonrası için öngördüğü enflasyon oranı yüzde 33,10 seviyesinde sabit kaldı.

Enflasyonu cüzdanında en derinden hisseden vatandaşın beklentisinde ise belirgin bir düşüş yaşandı. Hanehalkının beklentisi bir önceki aya göre 3,38 puan azalsa da yüzde 46,13 ile en yüksek beklenti oranını oluşturmaya devam etti.

VATANDAŞIN DÜŞÜŞ UMUDU HAFİF ARTTI

Raporda yer alan bir diğer dikkat çekici veri ise sokağın enflasyonun seyri hakkındaki umudu oldu. "Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekliyorum" diyen hanehalkı oranı, bir önceki aya kıyasla 0,10 puanlık ufak bir artış göstererek yüzde 15,70 seviyesine ulaştı.