Rusya Dış İstihbarat Servisi yaptığı açıklamada Fransa ve İngiltere’nin Ukrayna’ya nükleer silah vermeyi planladığını iddia etmişti. Açıklamada "Elde edilen bilgiye göre, Londra ile Paris, böyle bir silahın Kiev'e teslim edilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Kiev, nükleer bombaya veya kirli bombaya (radyoaktif madde içeren bomba) sahip olursa, daha uygun koşullarda çatışmaları sonlandırabilecek. Bu tür planlar, Londra ve Paris'in gerçeklik algısını kaybettiğini gösteriyor” ifadeleri yer almıştı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise yaptığı açıklamada İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermesi durumunda, nükleer silahı kullanacaklarını belirtti.

İKİ ÜLKE SOSYAL MEDYADA BİRBİRİNE GİRDİ

Rusya’dan gelen açıklamalar diplomatik kriz çıkarttı. İki ülkenin Türkiye’deki büyükelçilikleri sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda sert sözler söyledi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Kremlin Sözcüsü Peskov’un açıklamasını şöyle paylaştı:

“Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un basın açıklamaları: “[Özel Askeri Harekatın] ana hedefi, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan ve gerçekten ölümcül tehlike altında kalan insanların güvenliğini sağlamaktır.” “Rusya, hedeflerine ulaşmak için siyasi ve diplomatik çözüme açık olmaya devam ediyor.” “Şu anda her şey Kiev rejiminin eylemlerine bağlı.” “[Paris ve Londra'nın Kiev'e nükleer silah verme niyeti] uluslararası hukukun ilgili bütün ilkeleri ve kurallarını açıkça ihlal ediyor.” #Ukrayna"

FRANSA YANIT VERDİ

Fransa’nın Türkiye'deki elçiliği ise Rusya’nın paylaşımına verdiği yanıttı "Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hâlâ “ – caydırıcılığı bir tehdittir” diye açıklama yapıyor" dedi.

Rusya’dan Fransa’ya gelen yanıtta ise sert ifadeler yer aldı. Elçiliğin hesabından yapılan paylaşımda Paris yönetiminin Ukrayna’daki rejimin en büyük destekçilerinden biri olduğu belirtilirken Zelenski yönetimi ‘Nazi rejimi’ olarak nitelendi. Yapılan paylaşım şöyle:

"Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalan tek şeyin sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olması gerçekten üzücü. Meslektaşlarımıza Paris'in, 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere, katleden Kiev'deki Nazi rejiminin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ama belki de Fransız hükümetini hâlâ rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?"

Karşılıklı sert sözler sosyal medyada gündem oldu.