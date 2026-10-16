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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin cam üreticisi Şişecam, Togg’un fastback modeli T10F için ışık geçirgenliği bölgesel olarak ayarlanabilen akıllı panoramik cam tavan teknolojisi geliştirdi. Elektrik akımıyla şeffaflaşıp kararabilen sistemin, araç içindeki geleneksel tavan perdesi ihtiyacını ortadan kaldırması hedefleniyor.

PDLC TEKNOLOJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Şişecam’ın geliştirdiği akıllı cam projesi, panoramik tavanlarda kullanılan PDLC (Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristal) teknolojisine dayanıyor. Sistemde cam katmanlarının arasına yerleştirilen sıvı kristaller, elektrik verilmediğinde dağınık bir yapı alarak ışığı kırıyor ve cama füme bir görünüm kazandırıyor. Elektrik akımı uygulandığında ise kristaller aynı yönde hizalanıyor ve cam tamamen şeffaf hâle geliyor.

TAVANIN BÖLGELERİ BAĞIMSIZ KONTROL EDİLEBİLİYOR

Geliştirilen çözümün öne çıkan özelliği, tavanın tek parça yerine farklı bölgelerinin bağımsız olarak kontrol edilebilmesi. Bu sayede örneğin ön koltuktaki yolcular için cam tavan açık ve şeffaf tutulurken, arka bölüm ayrı olarak karartılabiliyor.

ARAÇ EKRANINDAN VE SESLİ KOMUTLA YÖNETİLECEK

Proje kapsamında, camın otomobilin elektronik mimarisiyle haberleşmesini sağlayan özel bir elektronik kontrol ünitesi (ECU) de geliştirildi. Bu entegrasyonla sürücü ve yolcular, cam tavanın kararma oranını aracın dijital multimedya ekranından ya da sesli komut asistanı aracılığıyla saniyeler içinde ayarlayabilecek. Teknolojinin seri üretim araçlarda opsiyonel donanım olarak sunulması bekleniyor.