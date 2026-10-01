Kaynak: İHA

Bitlis-Baykan kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kara yolunda seyir halinde olan iki tır henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve ilgili ekipler yönlendirildi.

Kazada tırlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.