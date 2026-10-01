Bitlis-Baykan kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kara yolunda seyir halinde olan iki tır henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve ilgili ekipler yönlendirildi.
Kazada tırlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık kuruluşuna sevk edildi.
Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
İki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi yaralandı
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Bitlis-Baykan kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bitlis-Baykan kara yolunda karşı karşıya gelen iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.
Bitlis-Baykan kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.