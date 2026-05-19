Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bitlis ve Muş'u birbirine bağlayan yol bölgedeki bir yağış sonrası çökerek ulaşıma kapandı. Yağış sonrası yolda zemin kayması meydana gelirken yolun Ahlat-Malazgirt bölümü kullanılamaz hale geldi. Yoğun yağış nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçelerini bağlayan kara yolunun bazı bölgelerinde zemin kayması oldu. Kullanılamaz hale gelen yol, Karayolları ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

"FARKLI GÜZERGAH 70-80 KM YOLU UZATIYOR"

Bölgede yaşayan Necdet Adıgüzel, yağışlar sonucu yolun zarar gördüğünü söyledi. Yolun onarılmasını isteyen Adıgüzel, "Başka güzergahı kullandığımızda yolumuz 70-80 kilometre uzuyor. Onun için bu yolu kullanıyoruz. Yolun yapılmasını talep ediyoruz" dedi.