Nizip’te Salı günü arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Fırat Nehri’ne giren ve sulara kapılarak gözden kaybolan 14 yaşındaki M.C.’nin arama kurtarma operasyonunda acı sona ulaşıldı. Belkız Mahallesi yakınlarında nehir yüzeyinde bulunan talihsiz çocuğun ölümü bölgeyi yasa boğdu.

ARKADAŞLARININ ÇABASI YETMEDİ

Olay, geçtiğimiz Salı günü Nizip ilçesi kırsal Belkız Mahallesi iskele mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yaz sıcağından bunalarak nehre giren M.C., bir süre sonra dengesini kaybederek güçlü akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının kurtarma çabalarına rağmen küçük çocuk kısa sürede gözden kayboldu.

İKİ GÜNLÜK KESİNTİSİZ ARAMA

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve dalgıç ekipleri, su altı ve su üstü tarama çalışmalarını iki gün boyunca aralıksız sürdürdü. Bu sabah erken saatlerde nehir yüzeyinde hareketsiz bir cisim olduğu ihbarını değerlendiren ekipler, kıyıya çıkardıkları cansız bedenin kayıp M.C.’ye ait olduğunu teşhis etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.C.’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evlatlarını son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanan acılı aile büyük üzüntü yaşarken, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili ihmal olup olmadığına dair geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yetkililer özellikle bahar ve yaz aylarında nehirlerdeki ani derinleşme ve gizli akıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, yüzmek için güvenli olmayan sulara girilmemesi konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.