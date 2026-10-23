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Kaynak: AA

Hindistan Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan resmi açıklamada, iki liderin telefonda kapsamlı bir değerlendirme yaptığı bildirildi.

"ÖZEL STRATEJİK ORTAKLIK" VURGUSU

Açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hindistan-İsrail münasebetlerinde yakalanan sürdürülebilir ivmeden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri aktarıldı. İki lider, ülkeleri arasındaki mevcut "özel stratejik ortaklık" seviyesini daha üst noktalara taşıma ve güçlendirme yönündeki kararlılıklarını teyit etti.

ORTA DOĞU İÇİN DİPLOMASİ VE BARIŞ ÇAĞRISI

Görüşmede Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin de masaya yatırıldığı belirtilirken, bölgede barış ile istikrarın vakit kaybetmeksizin yeniden tesis edilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Hindistan Başbakanı Modi, kalıcı çözümler ve ilerleme adına diyalog ile diplomasi kanallarının önemine dikkat çekerek bu konudaki çağrısını yineledi. Görüşmenin sonunda tarafların yakın teması sürdürme konusunda anlaştıkları kaydedildi.