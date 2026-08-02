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Kaynak: AA / DHA / İHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde üretici kadınların bir araya gelerek kurduğu Rüzgarın Kadınları Kooperatifi (RÜKA), sabaha karşı yaşanan elektrik kaynaklı olay nedeniyle büyük korku yaşadı. Yaklaşık iki ay önce faaliyete başlayan kooperatifte çıkan duman, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

ELEKTRİK AKSAMINDAKİ ARIZA PANİĞE NEDEN OLDU

Edinilen bilgilere göre olay, kooperatifte bulunan ev tipi buzdolabının fişinin erimesiyle başladı. Ardından buzdolabının motoru ve iç kısmında yanma meydana gelirken, kısa sürede iş yerinin içini yoğun duman kapladı. İçeride bulunan birçok eşya is ve dumandan zarar gördü.

Komşu iş yerinin sahibi yükselen dumanı fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yanmanın alevli yangına dönüşmesi engellendi ve olası büyük bir facianın önüne geçildi.

KOOPERATİF ORTAKLARI SEFERBER OLDU

Yangın tehlikesinin haberini alan RÜKA ortakları da kooperatife gelerek temizlik ve kurtarma çalışmalarına katıldı. İs ve dumandan etkilenen malzemeler dışarı çıkarılırken, iş yerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, kooperatifi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin geçmiş olsun dileklerini iletti. ÇEŞKA Kadın Kooperatifi Başkanı Berna Güler de RÜKA'yı ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

YENİDEN AÇILABİLMEK İÇİN DESTEK BEKLİYORLAR

Henüz iki ay önce faaliyetlerine başlayan ve kuruluş sürecindeki borçlarını kapatamadığı belirtilen Rüzgarın Kadınları Kooperatifi, turizm sezonunun en yoğun döneminde yaşanan bu olay nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kooperatif ortakları, önümüzdeki hafta iş yerinde badana, boya ve elektrik tesisatının yenilenmesi çalışmalarının yapılacağını belirterek, yeniden üretime başlayabilmek için destek çağrısında bulundu. Kadın üreticiler, dayanışmayla faaliyetlerini en kısa sürede yeniden sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.