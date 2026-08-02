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Türk futbolunun ve Beşiktaş camiasının unutulmaz Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın, vefatına kadar ikamet ettiği ve siyah-beyazlı kulübün tarihine yön veren kararların filizlendiği Akaretler'deki dairesi satışa hazırlanıyor. Sahte mirasçıların açtığı davanın reddedilmesinin ardından Hazine'ye devri gündemde olan daire için "Süleyman Seba Müze Evi" yapılması çağrısı geldi.

Beşiktaş'ın efsanevi Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın, başkan seçildiği 1984 yılında satın aldığı ve hayatının en önemli yıllarını geçirdiği Akaretler Dibekçi Sokak’taki Mutlu Apartmanı'nda bulunan 100 metrekarelik 2+1 dairesiyle ilgili hukuki süreçte sona gelindi.

Milliyet Skorer yazarı Attila Gökçe, Beşiktaş yönetimini ve camianın önde gelenlerini harekete geçmeye davet ederek, bu tarihi mekânın kulübe kazandırılması gerektiğini vurguladı.

ŞAMPİYONLUKLARIN VE TARİHİ KARARLARIN ŞAHİDİ

Seba'nın kulübe ve iş yerine yakınlığı sebebiyle tercih ettiği bu mütevazı daire, Beşiktaş'ın müze, tesisleşme ve şampiyonluk hamlelerinin ilk fikirlerine ev sahipliği yaptı. Usta yazar Attila Gökçe'nin anılarında da yer bulan daire; merhum başkanın kendi elleriyle kahve pişirip misafirlerini ağırladığı, İslam Çupi'nin ünlü Seba yazısının anıtsal bir kopyasının duvarda asılı olduğu ve başkanın kazandığı kupaların sembollerini barındıran adeta yaşayan bir tarih niteliği taşıyor.

SAHTE MİRASÇILAR KAYBETTİ, SÜREÇ HAZİNE'YE GEÇTİ

Seba'nın vefatının ardından dairenin akıbeti, İstanbul 33. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan bir veraset davasına konu olmuştu. Dedelerinin Abhazya’dan Adapazarı’na göç ettiğini ve Seba ile akraba olduklarını iddia eden iki kişi (B.S.O. ve E.O.) mirasçı sıfatıyla hak talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda akrabalık bağının olmadığına hükmetti.

Bu kararın ardından İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, kamu adına Hazine'nin başvurusunu incelemeye aldı. Hukuki sürecin kesinleşmesiyle birlikte dairenin Hazine'ye intikal etmesi ve yasalara uygun biçimde satışa çıkarılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'A "MÜZE EV" ÇAĞRISI

Sürecin başından bu yana dairenin bakımı ve temizliğiyle eski kaptan Tayfur Havutçu ilgilenirken, Seba'nın ruhsatlı silahları adli emanete teslim edildi. Bazı hatıra eşyaları ise Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil yönetiminde hazırlıkları süren kulüp müzesine aktarılıyor.

Süreci köşesine taşıyan Attila Gökçe, Beşiktaş yönetimine ve hayırsever kongre üyelerine seslenerek şu tarihi çağrıyı yaptı:

"Seba’nın hayatındaki en değerli varlığı Beşiktaş’tı. Eşi, çocukları ve ailesi Beşiktaş’tı. Hazine'ye intikali ve satışının mümkün olması halinde, bu dairenin hukuka uygun biçimde Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne kazandırılmasını ve Onursal Başkan’ın kişisel eşyalarıyla donatılmış bir 'Süleyman Seba Müze Evi' haline getirilmesini öneriyorum."

Gözler şimdi, Beşiktaş yönetiminin ve camianın önde gelen isimlerinin bu tarihi mirasa nasıl sahip çıkacağına çevrildi.