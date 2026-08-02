Otomotiv sektöründe tüketici tercihlerinin hızla SUV segmentine kaymasına rağmen Japon üretici Honda, küresel pazarda simge haline gelen sedan modeli Accord’dan vazgeçmiyor.
SUV sevdasına inat geri döndü: Honda efsane modelini eller serbest sürüşle yeniledi
SUV pazarının yükselişine rağmen Honda, efsanevi sedan modeli Honda Accord'u güncelleyerek Japonya'da satışa sundu. Yeni Honda Accord, minimalist tasarım dokunuşları ve eller serbest sürüş imkanı tanıyan gelişmiş Honda Sensing 360+ teknolojisiyle dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Marka, efsanevi otomobilin güncellenen yeni versiyonunu Japonya'da resmi olarak sergiledi. Radikal değişikliklerden ziyade mikro dokunuşlarla tazelenen araç, üst düzey sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor.
Görsel tarafta büyük bir makyaj operasyonu yerine daha bütüncül ve sade bir yaklaşım benimseyen şirket, yakında küresel pazarlara da uyarlanması beklenen detaylara yer verdi.
Japonya pazarındaki tüm seçeneklerde yer alan ön far yapısındaki turuncu reflektörlerin yerini şeffaf yan sinyal lambaları aldı. Bu değişim ön tasarıma daha modern bir hava katarken, far çeperlerindeki kaplamalar da doğrudan aracın gövde rengiyle entegre edildi.
Yenilenen otomobil; Kanyon Nehir Mavisi Metalik, Platin Beyaz İnci, Kristal Siyah İnci ve Meteorit Gri Metalik olmak üzere dört ayrı dış renk seçeneğiyle sürücülere sunuluyor.
Güncellemenin en kritik hamlesi teknoloji tarafında gerçekleşti. Ailenin en üst donanım seviyesini temsil eden Accord e:HEV Sensing 360+ versiyonu, dış tasarımdaki gövde rengi ön ızgara ve yine gövde rengi köpekbalığı sırtı anteniyle standart modelden ayrışıyor.
Bu amiral gemisi versiyonda sunulan sistem, önceden haritalandırılmış otoyol rotalarında sürücüye eller serbest sürüş imkanı sağlıyor.
Söz konusu adım, markanın otonom sürüş rekabetindeki konumunu doğrudan güçlendiriyor. Japonya'da sunulan tüm versiyonların kaputunun altında markanın bilinen hibrit güç ünitesi yer almaya devam ediyor.
Sistem; 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motor, çift elektrik motoru ve eCVT şanzıman kombinasyonundan oluşuyor.
Yeni modelin Japonya pazarındaki başlangıç fiyatı yaklaşık 37.000 dolar seviyesinde yer alırken, en üst donanıma sahip amiral gemisi versiyonun fiyatı ise 39.600 dolara kadar ulaşıyor.
(Donanımhaber)