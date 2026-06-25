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Kaynak: AA

Romanya Temsilciler Meclisinin ülkenin Moldova ile birleşmesini öngören yasa teklifini onayladığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde, son dönemde sık sık gündeme gelen Moldova'nın Romanya ile birleşmesine yönelik müzakerelerin başlaması için Romanya Temsilciler Meclisi'nde yasa teklifinin görüşüldüğü yazıldı.

İki ülkenin birleşmesine yönelik teklifin "zımni kabul" (tacit adoption) usulüyle onaylandığı ifade edilirken, teklife ilişkin NATO, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Moldova hükümetinin bilgilendirileceği belirtildi.

Yasal bir bağlayıcılığı bulunmayan teklifin Romanya yasalarına göre ülke senatosunda görüşülmesi gerekiyor.

Romanya hükümeti ise teklifin anayasal çerçeve ve uluslararası hukuk açısından ciddi sorunlar içerdiğini belirterek, ülkenin önceliğinin Moldova'nın AB üyelik sürecini desteklemek olduğunu vurguladı.

Benzer bir girişim 2023'te Senato tarafından reddedilmişti.

Öte yandan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesindeki kırılgan demokrasiyi Rusya'nın baskısına karşı koruma amacıyla olası bir referandumda Moldova'nın komşusu Romanya ile birleşmesi yönünde oy kullanacağını bildirmişti.

Eski Romanya Başbakanı Ilie Bolojan da Sandu'nun açıklamasına destek vermiş, Moldova'nın AB yolunun Romanya'dan geçtiğini, bu bağlamda ifadelerini "doğal" bulduğunu belirtmişti.

Mart 2022'de AB'ye katılım başvurusunda bulunan Moldova'ya aday ülke statüsü verilmiş, AB ile Moldova arasında üyelik müzakereleri başlamıştı.