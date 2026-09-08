Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), ihtiyaç sahibi vatandaşların suya daha uygun koşullarda erişebilmesi amacıyla sosyal tarife uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulama kapsamında su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılacak.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLAR YARARLANABİLECEK

Sosyal tarifeden, belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar tek mesken aboneliğinde yararlanabilecek. Uygulamada su tüketimine kademe uygulanmayacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, HBB veya diğer kamu kurumlarından sosyal yardım alan ve bu durumunu belgeleyen vatandaşlar indirimden faydalanabilecek.

65 yaş ve üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar da gerekli belgeleri sunmaları halinde sosyal tarifeden yararlanabilecek.

BAŞVURULAR HATSU ŞUBELERİNDEN YAPILABİLECEK

İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi üzerinden veya Hatay’ın 15 ilçesinde bulunan HATSU şubelerinden yapabilecek.

HBB yetkilileri, uygulamayla ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlardan biri olan suya daha uygun koşullarda erişmesinin ve kentte sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.