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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret açığına ilişkin verileri paylaştı. Verilerde dış ticaret açığındaki sert yükseliş dikkat çekti.

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan, 10 milyar 370 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Haziran ayında yüzde 71,4 iken, 2026 Haziran ayında yüzde 70,6'ya geriledi. Dış ticaret açığı 3 yıldan bu yana en yüksek rakamı gördü.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 6 AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 7,4 ARTTI

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,4 artarak 49 milyar 460 milyon dolardan, 53 milyar 140 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Haziran döneminde yüzde 72,6 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 71,9'a geriledi.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, 1 milyar 971 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı yine Almanya aldığı görüldü. Almanya'ya yapılan ihracat 11 milyar 245 milyon dolar oldu.