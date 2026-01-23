CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun’un bağımsız milletvekiliyken maden ihalelerine yönelik meclis kürsüsünden yaptığı sert eleştiriler, sosyal medya mecralarında geniş yankı bularak yeniden gündem oldu.

Uzun, maden kaynaklarının tek bir adrese yönlendirilmesini "utanmazlık" olarak nitelendirdi.

Uzun, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"YERİN ALTI CENGİZ'E, YERİN ÜSTÜ CENGİZ'E..."

"Rusat alanları veriliyor ya tahsisler yapılıyor ya. Sözüm anas kuralı var, kaidesi var, ihalesi var. Ama ne hikmese bütün hâleleri aynı kişi kazanıyor. O meşhur beşliden bir kazanıyor.

Cengiz Holding'i kastediyorum. Ülkede ne kadar maden varsa hepsi Cengiz'e veriliyor.

Kazdağlarında altına aranacak Cengiz'e, Sinop'ta bakır tıkartılacak Cengiz'e, Seydişehir'de alüminyum satılacak Cengiz'e, yetmez.

Hava Cengiz'e, su Cengiz'e, laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten hava Cengiz'e, su Cengiz'e...

Rüzgar santrali lazım, hava Cengiz'e, hidro elektrik santralleri lazım, dereler Cengiz'e, su Cengiz'e, termik santral lazım, o da yetmez.

Hava alanı lazım Cengiz'e, karayolu lazım Cengiz'e, demir yolu lazım cengize, köprü lazım Cengiz'e, hastane lazım Cengiz'e, postane lazım Cengiz'e yerin altı Cengiz'e, yerin üstü Cengiz'e...

Her şey bir kişiye verilir mi ya? Yahu birisi buna bu memleketin eti senin kemiği benim mi dedi ya? Nedir bu ya? Bu hesap bir gün dönecek. Emin olun. Bu hesap bir gün dönecek."

NE OLMUŞTU?

Trabzon’da deniz dolgusu üzerine inşa edilecek yeni havalimanının 48,1 milyar liralık dev ihalesi, pazarlık usulüyle Cengiz İnşaat ve ASL İnşaat ortaklığına verilmişti. 2029’a kadar tamamlanması beklenen proje, 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerinde yıllık 4 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağı bildirilmişti.

Cengiz Holding'in madencilik ve enerji alanındaki hakimiyeti, özellikle stratejik bölgelerdeki ihaleleri toplamasıyla uzun süredir kamuoyunun takibinde.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyü yakınlarında bulunan "Halilağa Bakır ve Altın Madeni" projesi için Cengiz Holding bünyesindeki Truva Bakır İşletmeleri faaliyete geçti. Bölgede binlerce ağacın kesilmesi, hem çevrecilerin hem de bölge halkının büyük protestolarına neden oldu.

Artvin Cerattepe’deki maden sahasının ardından, Rize İyidere’deki lojistik liman inşaatı için İkizdere'de açılan taş ocağı da büyük tartışmalara neden oldu.

Küre ve Murgul'daki bakır işletmelerinin ardından, Sinop bölgesindeki yeni maden arama ve işletme süreçlerinin de yine aynı grup üzerinden yürütülmesi, "madencilikte tekelleşme" eleştirilerini beraberinde getirdi.

Birçok proje için yerel mahkemelerden "ÇED Olumlu" kararlarına karşı iptal kararları çıksa da, revize edilen projelerle faaliyetlerin devam etmesi siyasetin en sıcak tartışma konularından biri olmaya devam ediyor.