Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm Yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

KUVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması beklendiğinden dolayı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan Meteoroloji bazı bölgeler için fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

23 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji kuvvetli yağış beklenen 23 ili sarı kodla uyardı. İşte o şehirler:

Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Kayseri, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Yozgat, Şırnak, Osmaniye, Bingöli Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardini Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Batman, Kilis.