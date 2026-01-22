Halk TV’den Cengiz Karagöz’ün haberine göre; Trabzon’da deniz dolgusu üzerine inşa edilmesi planlanan yeni havalimanı projesinde ihale süreci tamamlandı.

Toplamda 48 milyar Türk Lirası'nı aşan dev ihale, Cengiz İnşaat ile ASL İnşaat iş ortaklığının oldu.

PAZARLIK USULÜ İHALE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 20 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen ihale, kamuoyunda rekabeti kısıtladığı yönünde eleştirilere konu olan “pazarlık usulü” yöntemiyle gerçekleştirildi.

İhaleye yedi farklı firma katılım sağlarken, değerlendirmeler sonucunda dört firmanın teklifi geçerli sayıldı.

48 MİLYAR LİRALIK SÖZLEŞME

48 milyar 199 milyon 470 bin TL bedelle sonuçlanan ihaleyi kazanan Cengiz İnşaat, projeyi ASL İnşaat ile birlikte yürütecek.

ASL İnşaat’ın sahibi olan Abdülkadir Kart’ın eski AKP Rize milletvekili olduğu biliniyor.

DENİZ DOLGUSU ÜZERİNE KURULACAK

2026 Kamu Yatırım Programı verilerine göre, 2022-2029 yılları arasında tamamlanması hedeflenen projenin toplam maliyetinin 68 milyar 980 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

Yaklaşık 3 milyon metrekarelik devasa bir dolgu alanı üzerine kurulacak olan yeni havalimanının, yıllık 4 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede olması planlanıyor.