Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları

Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları

Trendyol Süper Lig’de heyecan dorukta! 19. haftada nefes kesecek maçlar futbolseverleri bekliyor. İşte haftanın karşılaşmaları.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları - Resim: 1

Trabzonspor - Kasımpaşa

Cuma | 20.00 | Papara Park

1 11
Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları - Resim: 2

Kayserispor - Başakşehir

Cumartesi | 14.30 | RGH Enertürk Enerji Stadyumu

2 11
Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları - Resim: 3

Samsunspor - Kocaelispor

Cumartesi | 17.00 | Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

3 11
Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları - Resim: 4

Fatih Karagümrük - Galatasaray

Cumartesi | 20.00 | Atatürk Olimpiyat Stadı

4 11
Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları - Resim: 5

Gaziantep FK - Konyaspor

Pazar | 14.30 | Gaziantep Büyükşehir Stadyumu

5 11
Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları - Resim: 6

Antalyaspor - Gençlerbirliği

Pazar | 17.00 | Corendon Airlines Park

6 11
Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları - Resim: 7

Çaykur Rizespor - Alanyaspor

Pazar | 17.00 | Çaykur Didi Stadyumu

7 11
Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları - Resim: 8

Fenerbahçe - Göztepe

Pazar | 20.00 | Chobani Stadyumu

8 11
Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları - Resim: 9

Eyüpspor - Beşiktaş

Pazartesi | 20.00 | Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

9 11
Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları - Resim: 10

PUAN DURUMU

10 11
Süper Lig'de heyecan devam ediyor: 19. hafta karşılaşmaları - Resim: 11

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

11 11
Kaynak: Spor Servisi
