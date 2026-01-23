Semiramis Pekkan'dan Haldun Dormen'e gözyaşlı veda notu: Paris nikâhı yarım kaldı, dostluk ömür boyu sürdü…

PARİS'TE YARIM KALAN NİKAH HİKAYESİ

Bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan çiftiydiler. Haldun Dormen ve Semiramis Pekkan, yalnızca meslektaş değil, hayatlarını birleştirmeye karar vermiş iki yol arkadaşıydı. Hatta Paris’te nikâh için tüm hazırlıklarını tamamlamışlardı. Ancak beklenmedik bir sürpriz her şeyi değiştirdi; Semiramis Pekkan’ın ani apandisit ameliyatı, Paris yolculuğunu ve evlilik planlarını iptal ettirdi.