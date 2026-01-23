Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen’in vefatı, yarım asırlık dostu Semiramis Pekkan’ı derin bir yasa boğdu.
Semiramis Pekkan'dan Haldun Dormen'e gözyaşlı veda notu: Paris nikâhı yarım kaldı, dostluk ömür boyu sürdü…
Haldun Dormen’in vefatı Semiramis Pekkan’ı yasa boğdu. Paris’te yarım kalan nikâh, ömürlük dostluğa dönüştü. "Yaparsın şekerim" sözüyle kariyerini başlatan usta, artık sessiz; ama geride unutulmaz eserler bıraktı. İşte detaylar…
Takvim’de yer alan habere göre, 1960’lı yıllarda Paris’te nikâh masasına oturmak üzereyken kaderin farklı bir yol çizdiği bu iki değerli ismin, evlilik eşiğinden sarsılmaz bir dostluğa uzanan saygın öyküsü…
Pekkan, hayatını kökten değiştiren o gizli kahramana veda ederken herkesi duygulandırdı:
"BENİM HAYATIMDAKİ YERİ ÇOK DEĞERLİYDİ"
Türk tiyatrosunun dev isimlerinden biri olan, disipliniyle nesillere ilham veren büyük usta Haldun Dormen, arkasında binlerce öğrenci ve unutulmaz anılar bırakarak aramızdan ayrıldı.
Bu acı kayıp, sanatçının sevenlerini derinden sarsarken en çok yaralananlardan biri de hayatı Dormen’in tek bir cümlesiyle değişen Semiramis Pekkan oldu.
PARİS'TE YARIM KALAN NİKAH HİKAYESİ
Bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan çiftiydiler. Haldun Dormen ve Semiramis Pekkan, yalnızca meslektaş değil, hayatlarını birleştirmeye karar vermiş iki yol arkadaşıydı. Hatta Paris’te nikâh için tüm hazırlıklarını tamamlamışlardı. Ancak beklenmedik bir sürpriz her şeyi değiştirdi; Semiramis Pekkan’ın ani apandisit ameliyatı, Paris yolculuğunu ve evlilik planlarını iptal ettirdi.
Ertelenen o imza hiçbir zaman atılmadı ama aralarındaki bağ, hiçbir resmî belgeye ihtiyaç duymayacak kadar güçlü bir ömürlük dostluğa evrildi.
"ÇOK SAYGIN, SEVGİ DOLU BİR ŞEYİMİZ VARDI"
İkili, 2022’de verdikleri bir röportajda o günlere dair samimi açıklamalarda bulundu ve bağlarının ne kadar zarif olduğunu bir kez daha gösterdi.
Birliktelikleri sorulduğunda Semiramis Pekkan şöyle demişti:
"Tabii, çok saygın, sevgi dolu bir şeyimiz vardı. İki-üç sene sürdü galiba. Ama güzel vakit geçirdik, ne güzel bir periyottu"
Ayrılıktan sonra dost kalmayı nasıl başardıkları sorusuna ise Pekkan net bir yanıt verdi:
"Böyle medeni bir insanla nasıl dost kalınmaz! Haldun'un kariyerini konuşacak hiç laf yok ama insan olarak da tanıdığım en değerli kişilerden"
"YAPARSIN ŞEKERİM" DİYEREK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Semiramis Pekkan’ın bugünkü kariyerinin temelinde Haldun Dormen yatıyordu. Ankara’da tesadüfen bir sokak karşılaşmasıyla başlayan hikâye, Dormen’in "Yaparsın şekerim" diyerek onu tiyatro sahnesine teşvik etmesiyle bambaşka bir yola evrildi.
Pekkan o günleri şöyle anlatmıştı:
"Haldun 'Yaparsın şekerim' dediği zaman, eyvahlar olsun, yapmak lazım şekerim! Saygı duyduğun bir insandan bu lafı duymak çok ağırdır. Hiç yapmadığım bir işi yapmaya başlama korkusunu onun sayesinde aştım"
"YAŞLANMAYA VAKTİMİZ YOK!"
Bu köklü dostluk yalnızca hatıralarda kalmadı; ikili her zaman üretmeye ve hayata sıkı sıkıya tutunmaya devam etti. Semiramis Pekkan, 2023’te YouTube programında en kıymetli dostu Haldun Dormen’i konuk etmiş, birlikte izleyenlere muhteşem bir yaşam enerjisi vermişlerdi.
O gün söyledikleri söz, bugün Dormen’in vedasıyla daha da anlam kazandı: "Bizim yaşlanmaya vaktimiz yok!" Dormen, 90’lı yaşlarında bile Pekkan’a ve çevresine aynı ışığı yaymayı sürdürüyordu.
SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?
Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısıdır (şu an 77 yaşında). Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın küçük kardeşidir.
Ailenin en küçük ferdi olan Pekkan'ın babası deniz binbaşısı (subay) Rıdvan Pekkan, annesi ise ev hanımı Nevin Pekkan'dır. Çocukluğu babasının görevi nedeniyle kısmen Gölcük'te geçti.
Sinema kariyerine 1964 yılında Tunç Başaran'ın yönettiği "Kara Memed" filmiyle başladı ve 1960-70'li yıllarda birçok Yeşilçam filminde rol aldı.
Aynı dönemde müzik kariyerine yöneldi, plaklar çıkardı ve bazı şarkılarıyla Altın Plak ödülleri kazandı. 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak tiyatroda da yer aldı.
Evliliğinden sonra (özellikle birden fazla evlilik yaşadıktan sonra) sinema ve müzik dünyasından çekildi, daha sakin bir hayatı tercih etti. Özel hayatında trajik olaylar ve dikkat çeken ilişkilerle de gündeme geldi; örneğin genç yaşta Fikret Hakan ile kısa süreli evliliği oldu.
Son yıllarda Haldun Dormen ile olan uzun yıllara dayanan dostluğu ve geçmişteki yakın ilişkisi (1960'lı yıllarda Paris'te evlilik hazırlıkları yapmışlar ancak apandisit ameliyatı nedeniyle plan iptal olmuş, sonrasında ömürlük saygın bir dostluğa dönüşmüş) sıkça anılıyor. Pekkan, Dormen'in vefatından sonra duygusal bir veda mesajı paylaşmıştı.
HALDUN DORMEN KİMDİR?
Haldun Dormen (tam adı Ahmet Haldun Dormen), 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de doğmuş, 21 Ocak 2026 tarihinde 97 yaşında İstanbul'da vefat etmiş Türk tiyatro oyuncusu, yönetmeni, oyun yazarı ve çevirmendir. Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden biri olarak kabul edilir; modern tiyatro, bulvar komedisi ve müzikal türlerinin Türkiye'de yaygınlaşmasında öncü rol oynamıştır.
Babası Kıbrıslı iş insanı Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu paşa kızı Nimet Rüştü Hanım'dır. Eğitimini Galatasaray Lisesi (ortaokul), Robert Kolej (lise) ve ABD'de Yale Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı (yüksek lisans derecesi aldı).
ABD'de New York, Hollywood ve Paris'te deneyim kazandıktan sonra 1954'te Türkiye'ye döndü. Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde başladı, 1957'de Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. Erol Günaydın, Metin Serezli, Altan Erbulak gibi birçok usta oyuncuyu yetiştirdi. Türkiye'de ilk Batılı müzikal "Sokak Kızı İrma"yı sahneledi, birçok klasik oyunu yönetti ve çevirdi.
Ayrıca iki film yönetti ("Bozuk Düzen" ve "Güzel Bir Gün İçin"), televizyon programlarında yer aldı, kitaplar yazdı (beş kitap, on iki oyun), Afife Jale Ödülleri'ni başlattı. 1998'de Devlet Sanatçısı unvanı aldı, Hacettepe Üniversitesi'nden onursal doktora derecesi verildi. 1959-1967 arası Betül Mardin ile evli kaldı, bir oğlu (Ömer) oldu.
Semiramis Pekkan ile 1960'lı yıllarda yakın bir ilişki yaşadılar; Paris'te evlilik planları yaptıktan sonra dostluğa dönüştü ve bu bağ ömür boyu sürdü. Pekkan, Dormen'in teşvikiyle ("Yaparsın şekerim" sözüyle) tiyatro kariyerine adım atmıştı. Dormen'in vefatı sonrası Pekkan'ın veda mesajı büyük yankı uyandırdı.