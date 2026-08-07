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Kaynak: AA

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde, ülkenin önde gelen e-ticaret platformlarından Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktı.

Şirketten yapılan açıklamada, saldırı sonrası tesiste yangın meydana geldiği ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

TESİS ÖNCEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, olası risklere karşı lojistik merkezinin önceden tahliye edildiği ifade edilirken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Yangın nedeniyle ürün teslimatlarının geçici olarak sınırlandırıldığı, sevkiyatların ise Wildberries'in diğer lojistik merkezlerine yönlendirildiği bildirildi.

VALİDEN İHA AÇIKLAMASI

Sverdlovsk Bölge Valisi Denis Pasler, gece saatlerinde bölge üzerinde 8 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı. Pasler, düşürülen İHA'ların enkaz parçalarının Wildberries lojistik merkezinin çatısına isabet ettiğini belirtti.

Vali ayrıca, saldırının sonuçlarına ilişkin fotoğraf ve görüntülerin paylaşılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Son dönemde Ukrayna'nın, Rusya'nın e-ticaret devi Wildberries'e ait depo ve lojistik merkezlerini hedef alan İHA saldırılarını artırdığı belirtiliyor.