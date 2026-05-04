Iğdır’da yayla yolundaki bir koyun sürüsüne arıların saldırması sonucu çıkan izdihamda, yaklaşık 400 küçükbaş hayvan sulama kanalına düşerek telef oldu. Olayda arı sokması nedeniyle yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Iğdır merkeze bağlı Hakmehmet ve Ağaver köyleri arasındaki bölgede trajik bir olay meydana geldi. Yaylaya gitmek üzere yola çıkarılan Çetin Naral’a ait yaklaşık 4 bin hayvandan oluşan sürü, bölgedeki arı kovanlarının yakınından geçtiği sırada binlerce arının saldırısına uğradı.

Arıların saldırısıyla birlikte paniğe kapılan koyun ve kuzular, kontrolsüz bir şekilde kaçmaya başladı. Kaçışan hayvanların bölgedeki sulama kanalının altında bulunan boş bir kanala üst üste düşmesi sonucu büyük bir izdiham yaşandı. İlk belirlemelere göre, birbirini ezen yaklaşık 400 koyun havasız kalarak ve ezilerek can verdi.

Hayvanları yönlendirmeye çalışan ve bu sırada arıların hedefi olan 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Iğdır Devlet Hastanesi’ne sevk ederek tedavi altına aldı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise olayla ilgili tahkikat başlattı.

"Arılar vardı ama böyle olacağını tahmin edemedik. Hayvanlar dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak öldüler. Kaybımız çok büyük." — İsmail Naral (Hayvan Sahibi)



Bölgede yarın itibarıyla kapsamlı bir inceleme başlatılacak. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TARSİM ve jandarma ekiplerinin katılımıyla yapılacak çalışmalarda, kesin telefat sayısı ve oluşan maddi zarar resmi tutanaklara geçirilecek.