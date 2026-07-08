Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır ekibi, son iki sezonda Erzurumspor FK forması giyen İtalyan futbolcu Giovanni Crociata ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Crociata, geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 64 maçta forma terletti. Bu karşılaşmaların 62’sine 11’de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

Türkiye kariyerindeki ilk golünü de Erzurumspor FK formasıyla Iğdır FK’ya karşı sergileyen Crociata, yeni sezonda yeşil-beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek.

Iğdır FK’nın kadrosuna kattığı bir diğer futbolcu ise 18 yaşındaki futbolcu Emirhan Altundağ oldu.

Avusturya’nın Rapid Wien II altyapısında yetişen genç futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.