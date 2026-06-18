Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin öğretmenlerin Ankara'da günlerdir süren direnişine dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi.

Atamalardaki mülakat adaletsizliğini ve özel sektör öğretmenlerinin taban maaş mağduriyetini dile getiren Şahin, Bakanlığın öğretmenleri muhatap almak yerine talepleri ertelediğini vurguladı.



"YUSUF TEKİN'İN CEVAP VERMESİ GEREKEN ÇOK AÇIK BİR TABLO VAR"

Ankara’da eylemde olan öğretmenlerin sorunlarının, Milli Eğitim Bakanlığının yıllardır ertelediği, görmezden geldiği ve yönetemediği sorunların bir patlaması olduğunu ifade eden Şahin, “Sayın Yusuf Tekin’in cevap vermesi gereken çok açık bir tablo var. Bu ülkenin gençlerine ‘Mülakat kalkacak, başarı sıralaması esas alınacak.’ sözü verildi. Ardından öğretmen atamalarında KPSS’nin yanına yüzde 50 ağırlığında mülakat konuldu. Yazılı sınavda emek verip sıralamaya giren insanların kaderi, şeffaflığı tartışmalı sözlü sınavlarla değiştirildiyse burada yalnızca bir atama tartışması yok, devletin verdiği sözle yaptığı iş arasındaki güven kırılması da var. Mülakat mağduru öğretmenler tam da bu yüzden adalet istiyor” dedi.



"ÖĞRETMEN, BAKANLIK KAPISINDA AÇLIK GREVİNE BAŞLAYARAK KENDİNİ İSPATLAMAK ZORUNDA OLAN KİŞİ DEĞİL"

Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş güvencesi taleplerinin iktidar tarafından geçiştirildiğini belirten Şahin, “Özel sektör öğretmenleri ise yıllardır taban maaş güvencesi bekliyor. Bakanlık ‘Çalışıyoruz, adım atıyoruz.’ dedikçe takvim geçti, sözler havada kaldı; öğretmen yine düşük ücretle, belirsiz sözleşmeyle, patron insafına bırakılan bir çalışma düzeniyle baş başa kaldı. Sayın Tekin’in görmesi gereken gerçek şudur: Öğretmen, Bakanlık kapısında açlık grevine başlayarak kendini ispatlamak zorunda olan kişi değildir. Öğretmen, bu ülkenin çocuklarına gelecek kuran insandır” şeklinde konuştu.

"ÖĞRETMENİ MUHATAP ALMAYAN BİR BAKANLIK EĞİTİM SİSTEMİNE GÜVEN VEREMEZ"

Hak arayan eğitim emekçilerini bir güvenlik meselesi gibi gören anlayışın eğitim sistemine güven veremeyeceğini vurgulayan Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün Ankara’da yaşananlar basit bir iletişim aksaklığıyla açıklanamaz. Öğretmeni muhatap almayan, taleplerini erteleyen, hakkını arayan eğitim emekçisini güvenlik meselesi gibi gören bir Bakanlık, eğitim sistemine güven veremez. Mülakat mağduriyetleri giderilmeli, özel sektör öğretmenleri için taban maaş güvencesi yasal zemine kavuşturulmalı, öğretmenlerin temsilcileriyle açık ve ciddi bir müzakere süreci başlatılmalıdır. Sayın Yusuf Tekin artık şu soruya cevap vermelidir: Öğretmenin hakkı için daha kaç gün susacaksınız?”