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Kişisel sosyal medya hesaplarından alkollü içki görseli paylaşan vatandaşlara 82 bin 244 lira ceza uygulanması tartışma yaratıyor.

Cezalara dayanak gösterilen 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6’ncı maddesinde, alkollü içkilerin “her ne suretle olursa olsun reklamının ve tüketicilere yönelik tanıtımının” yapılamayacağı iletilirken aynı maddede, ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlikler de yasaklanıyor.

Yasağa aykırı hareket edenlere 2026 yılı itibarıyla 103 bin 207 liradan 4 milyon 130 bin 222 liraya kadar idari para cezası verilebiliyor. Kanunun “amaç ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde ise düzenlemenin amacının alkollü içkilerin üretimi, iç ve dış alım-satımı, dağıtımı ve fiyatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu bildiriliyor.

HUKUKÇULARDAN “PAYLAŞIMLAR SUÇ DEĞİL” AÇIKLAMASI!

Cumhuriyet’ten Ufuk Sepetci’nin haberine göre, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan avukat Uğur Poyraz, “Alkollü içkiyi özendirme, övme veya toplumu kötü alışkanlıklara yönlendirme gibi gerekçelerle olmayan bir suç oluşturulmaya çalışılıyor. Ceza hukuku bakımından böyle bir suç yok. Koşulları bulunuyorsa en fazla idari yaptırım tartışılabilir” ifadelerine yer verdi.

Poyraz, kişilerin özel yaşamlarından paylaştıkları görüntülerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“HUKUK GÜVENLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIR”

Poyraz, sözlerinin devamında cezaların eşit ve öngörülebilir biçimde uygulanmadığını ifade ederken “Aynı paylaşımı bir başkası yaptığında sorun görülmüyor, başka biri yaptığında yaptırım uygulanıyor. Bir fiil hukuka aykırıysa bunun herkese eşit biçimde uygulanması gerekir. Kişilere göre değişen bir yaptırım düzeni hukuk güvenliğini ortadan kaldırır” sözlerini sarf etti.

Poyraz, yüksek miktarlı idari para cezalarının sadece ceza alan kişiler üzerinde değil tüm sosyal medya kullanıcıları üzerinde caydırıcı bir etki yarattığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, geçtiğimiz günlerde Özgür Özel’in genel başkanlığını yaptığı YENİ Parti'nin logosunu bir içki firmasının logosuna benzeten bir paylaşım yapmıştı.



