Kaynak: Haber Merkezi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Yiğit Dören'e, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videolarda içki markasının görünmesi gerekçesiyle 82 bin 244 lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, söz konusu paylaşımların alkollü içecek tanıtımı niteliği taşıdığı değerlendirmesiyle idari yaptırım uyguladı.

KARARIN İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Hakkında verilen idari para cezasına itiraz eden Dören, paylaşımının reklam ya da ticari amaç taşımadığını belirterek cezanın iptali için Muğla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Vergisini ödeyerek satın aldığı alkollü içeceği tüketirken yalnızca anı niteliğinde fotoğraf ve videolar paylaştığını ifade eden Dören, buna rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'nın bu paylaşımları "alkollü içecek reklamı ve tanıtımı" olarak değerlendirdiğini söyledi.

"82 BİN LİRALIK CEZAYA ÇARPTIRILDIM"

Avukatları aracılığıyla cezaya itiraz ettiğini belirten Dören, şu ifadeleri kullandı:

"82 bin 244 liralık bir idari para cezasına çarptırıldım. Ben herhangi bir alkollü içecek firmasının, fabrikasının sahibi değilim. Alkollü içecek firmasında çalışan bir personel değilim. Fazlasıyla vergisini ödeyerek almış olduğum alkollü içeceği tüketirken takipçilerimle ve arkadaşlarımla bir anı kalması anlamında paylaştığım gönderilerle alakalı hakkımda böyle bir kanıya varılmış. Kesinlikle haksız ve yersiz bir kanıdır."

YENİ PARTİ ÖRNEĞİNİ VERDİ

Dören, Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunduğunu belirterek kararın iptal edilmesini beklediğini söyledi.

Açıklamasında, ismi ve logosunun bir içecek markasıyla benzer olduğu yönünde yorumlar yapılan YENİ Parti üzerinden sosyal medyada yapılan paylaşımları örnek gösteren Dören, "Acaba tarafıma uygulanan bu yaptırım ve idari para cezası o kişilere de uygulanacak mı? Madem böyle bir değerlendirme yapılıyorsa bunu yapan herkese uygulanmalı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HAKSIZ VE YERSİZ BULUYORUM"

Dören, mahkemenin cezanın ödenmesine karar vermesi halinde yükümlülüğünü yerine getireceğini ancak uygulamayı doğru bulmadığını belirtti.

İndirimli ödeme halinde dahi cezanın yaklaşık 60 bin liraya denk geldiğini söyleyen Dören, bunun asgari ücretle çalışan bir kişinin yaklaşık iki aylık gelirine karşılık geldiğini ifade ederek, "Umarım bu yanlıştan hem bakanlık hem de yargı döner. Çünkü haksız ve yersiz buluyorum." dedi.