İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantıda, bölgede yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin küresel etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Görüşmede özellikle hudut güvenliğinin en üst seviyede sağlanması, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ek tedbirler, olası kriz durumlarında uygulanacak senaryolar ve acil eylem planları ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki güvenlik kapasitesinin artırılması konularında yapılacak çalışmalar da toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Bakan Çiftçi, Türkiye’nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konusunda tavizsiz bir politika izlediğini belirterek, yaşanan gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantıya Van Valisi Ozan Balcı, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt video konferans yöntemiyle katıldı.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

İçişleri Bakanlığı, sınır güvenliği ve kamu düzeninin korunması konusunda tüm birimlerle yüksek koordinasyon içinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.