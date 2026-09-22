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Kaynak: AA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında 2’si ağır 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişinin görevlendirilerek Manisa’ya sevk edildiğini açıkladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin okullarına gittiği sırada meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili adli ve idari incelemeler genişletildi.

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırıda 2’si ağır 11 öğrenci yaralanırken, İçişleri Bakanlığı olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla 4 başmüfettiş görevlendirdi.

2 MÜLKİYE VE 2 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, saldırının ardından Bakanlık ve devletin ilgili birimlerinin harekete geçtiğini bildirdi.

Olayı her yönüyle incelemek üzere 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirildi.

Toplam 4 başmüfettişin incelemelerde bulunmak üzere derhal Manisa’ya sevk edildiği açıklandı.

KAPSAMLI TAHKİKAT SÜRÜYOR

Bakanlığın açıklamasında güvenlik güçleri ve adli makamlar tarafından olayın bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir tahkikat yürütüldüğü belirtildi.

Saldırının meydana geliş süreci ile olay öncesi ve sonrasındaki gelişmeler yürütülen incelemeler kapsamında ele alınacak.

2’Sİ AĞIR 11 ÖĞRENCİ YARALANDI

Saldırı, 22 Eylül sabahı Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi.

Silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaralanan öğrencilerden 2’sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Yaralı öğrencilerin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

2 CUMHURİYET SAVCISI DA GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başsavcının koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıklamıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çocuğun anne ve babası ile saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedesi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar araştırılıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“22 Eylül 2026 tarihinde Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen menfur saldırı sonrasında bakanlığımız ve devletimizin ilgili tüm birimleri anında harekete geçmiştir.

Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımızca olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, fail veya faillerin adalet önünde hesap vermesi ve sürecin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi amacıyla kapsamlı bir tahkikat sürdürülmektedir.

Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhâl Manisa’ya sevk edilmiştir.

Olayda yaralanan ve hastanelerde tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”