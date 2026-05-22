Bakanlık, araçlarda bulunması gereken ekipmanlara ilişkin yönetmelikte en son değişikliğin 2012 senesinde yapıldığını, yeni bir düzenleme bulunmadığını açıkladı.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "pense, tornavida gibi araçların yeni dönemde zorunlu hale getirildiği" yönündeki haberlerin asılsız olduğu ifade edilerek, vatandaşların bu tür paylaşımlara itibar etmemesi istendi.

'AĞIR KUSURLU' SAYILACAK

Son günlerde bazı haber ve paylaşımlarda; yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör dışında pense, tornavida, çekme halatı, yedek ampul, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da yeni düzenlemeyle zorunlu hale getirildiği iddia edilmişti.

Öte yandan bu ekipmanların eksik olması halinde araç muayenesinde "ağır kusur" sayılacağı ve sürücülere para cezası uygulanacağı öne sürülmüştü.

'YENİ BİR UYGULAMA DEĞİL'

İçişleri Bakanlığı ise söz konusu iddiaların doğru olmadığını vurgulayarak herhangi bir yeni yönetmelik değişikliğinin bulunmadığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre, mevcut uygulama yeni değil ve yıllardır yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine dayanıyor. Dolayısıyla sürücüler açısından gündeme gelen konu, yeni bir ceza ya da yeni bir zorunluluk anlamına gelmiyor.

BULUNDURULMASI GEREKEN EKİPMANLAR

Öte yandan, 21 Mart 2012 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre bazı ekipmanların araçlarda bulundurulması gerekiyor. Yönetmelikte kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, çekme halatı, el feneri, patinaj zinciri, pense ve tornavida gibi ekipmanlar mevcut zorunlu teçhizatlar arasında yer alıyor.