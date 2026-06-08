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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, başkanlığında Sokak Hayvanları Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol’u makamında ziyaret ettikten sonra Valilik Konferans Salonuna geçen İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, geniş katılımlı Sokak Hayvanları Koordinasyon Toplantısına başkanlık etti.

Toplantıya, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Hacı Mehmet Kara, Burak Keser, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Akif Yorulmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Vekili Birol Daşkın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır, Ordu Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabay, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları katıldı.

Toplantının başlangıcında bir konuşma yapan Vali Muammer Erol, “Sağolsun Sayın Bakanımızın Trabzon'da bir çalışma ziyaretine bağlı olarak, Ordu'da da böyle bir görevi ihmal etmeyelim niyeti, gayreti ve çabasıyla Sokak Hayvanları Koordinasyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bizim için de inşallah hayırlara, rahmete, güzel bir karara vesile olacak bir toplantı olacağına inanıyoruz. Sayın Bakanımızın, bakanlarımızın Ankara'dan yetkili, görevli arkadaşlarımızın, ama siyasi ama bürokratların, şehirlerimizi ziyareti, güzelliklerin kapısını aralayan ziyaretlerdir. Bu ziyaretin de öyle olacağını ve sizin de burada bu konuyla ilgili önümüze koyacağınız tablonun, vereceğiniz talimatların da hayırlara vesile olacağını diliyorum.”diye konuştu.

Nüfusu 25 bini aşan ilçelerde sahipsiz sokak hayvanları için barınak ve doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda söz alan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, “Türkiye'nin en önemli sorun alanları başlığında ilk beşte yer alan sahipsiz hayvanlar sorunu katlamalı olarak her yıl hayatımızın bir parçası olarak devam eden bir süreci karşımıza getirdi. Tabii bu yönetilmesi gereken bir süreç. Sürecin ana çözüm metodu, bir önceki Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde ortaya konulan tabloda ana unsur dünyadaki bu sorunla karşılaşan ülkelerin ve diğer ögelerin getirdiği noktada üç tane bakış açısı var: sahipsiz hayvan popülasyonunu kısırlaştırarak onların bulunduğu alanlarda tekraren bırakarak bu popülasyonun kısırlaştırma vesilesiyle azalacağına olan inançla uygulamaya geçen, yerinde, bulunduğu bölgede barındırma, serbest barındırma metodu.



Tabii bunun gerçekleşebilmesi için ana unsur, mevcut o anki popülasyonun en az %70'inin kısırlaştırılması gerekiyor. Bu %70 kısırlaştırmayı ani bir şekilde girip, bitirip sonra da diğer unsurlarını takip etmemiz gerekiyor. 4,5 milyon bandında sokak hayvanının, sahipsiz hayvan olduğu tespiti, öngörüsü vardı. Yapılan kısırlaştırma rakamları 250.000'leri geçemedi. Geçen sene hepimizin malumu olduğu üzere kanun yürürlüğe girdi ve uygulanması gereken bir süreç olarak hepimizin karşısına çıktı. Kamu görevlilerinin bizler açısından en önemli sorumluluğu yürürlükteki mevzuatın günün sonunda hepimizin uygulamasıdır.” dedi.

“Bugün neden buradayız ya da sizleri hafta sonu rahatsız etmemizin nedeni nedir? Kamu düzeni, kamu güvenliği ve insan hayatı koruma, genel kamu güvenliği ve sağlığı açısından riskler barındırdığı için İçişleri Bakanlığı bu koordinasyon görevini kendi üzerine almış durumda. Bunun değerlendirmeleri sonucunda 81 ilimiz var; bunun 51 tanesi il özel idaresi olan (il diye tanımlanan), 30 tanesi de büyükşehir olarak tanımlanan illerimiz. Buradaki süreci, sahadaki uygulamalarla ilgili her hafta sonu cuma günleri mevcut durum ve sıkıntı nedir diye bir değerlendirme yapıyoruz. Bir rapor hazırlıyor, hep beraber inceliyoruz” diyen Bakan Yardımcısı Çelik, “Rapor sonuçlarını incelemeye başladığımız andan itibaren bazı illerimizdeki hareketin, sorumluluk duygusunun biraz kısmen yavaş gittiğini tehdit ve risk açısından da yüksek olduğunu görmeye başladık. Şu anda yüzde 67-70 bandına birçok ilimiz ulaşmış durumda. Zaten 51 il özel idare ili %100'e, 30 büyükşehirden yaklaşık 12-13 tanesi %100'e ulaşmış, diğerleri de %70 ile 90-100 bandına doğru gidiyor. Yaklaşık 5-6 ilimizde bu süreç bir türlü böyle toparlanıp hareket etmiyor. Toparlansa bile rakamlar çok cüzi miktarda gidiyor. Yıl sonunda bu rakamların %100'e ulaştığını, bakım evleri ve doğal yaşam alanlarının biterek bu sürecin popülasyonu sürdürülebilir kılacak şekilde takibinin devam ettiği algısının yerleşmiş olmasını umut ediyor yasa koyucu da. Çünkü, süre tanımlarında da buna göre bir irade beyanı var.” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Ali Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bir anket yaptırdım. Yaptırdığımız ankette %94 oranında toplumdaki herkesin sokakta başıboş hayvan görmek istemediği, Türkiye örnekleminde 32 bölge, 81 ili esas alacak şekilde yaklaşık 25.500 kişiye soru soruldu. %94 oranında kimse dışarıda başıboş, sahipsiz, sokak hayvanı görmek istemiyor. Bunların %56'sı da bu hayvanların iyi bakılmasını ve yaşatılmasını arzu ediyor. Toplumda %25'lik bir kesim de bunlarla fazla uğraşmayın, Avrupa'da uygulanan sistemin de Türkiye'de uygulanması gerektiği yönünde kanaatleri var. O toplumun %25'i; %56'sı bu canlıların iyi bakılması yani zarar verilmeden ama %94'ü de sokakta olmayacağı üzerinde hemfikir olarak anlaşmış durumda. Son olarak bu konuda altını çizmek istediğim en önemli kriter şudur: bu bir zorunluluktur, kamu görevi zorunluluğudur; tercih değildir. İlde de Sayın Valimizin önderliğinde inşallah en kısa bir sürede Ordu ilimiz de %90, %100 seviyesine gelebilir.

Sizlerden bu anlamda ciddi yardım istiyoruz. Memleket adına bir evladımızı daha kaybetmeden bu sürece hep beraber sahip çıkalım.”

Toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Altınordu Belediye Başkanlığı, Fatsa Belediye Başkanlığı, Gölköy Belediye Başkanlığı, Korgan Belediye Başkanlığı, Kumru Belediye Başkanlığı, Perşembe Belediye Başkanlığı ve Ünye Belediye Başkanlığı tarafından sahipsiz sokak hayvanları için barınak ve doğal yaşam alanı oluşturulması konusunda yapılan çalışmalar birer sunumla katılımcılara anlatıldı.

Toplantıda ayrıca, Danışman Ahmet Yavuz Karaca da bir sunum yaptı.

Karaca, “Ordu İlimizde Bakımevi dışında tespit edilen;12.295 adet hayvandan 4.846 adedi toplanmış %37,49 seviyesine gelinmiştir. 1.325 adedi kısırlaştırılmış, 1.265 adedi aşılanmış 369 adedi sahiplendirilmiş, 8.079 adet hayvan kaldığı görülmektedir. Son 21 haftanın ortalamasına bakıldığında; haftalık ortalama 30 adet hayvan toplanmıştır. Bu hızla devam edilirse 270 haftaya ihtiyaç vardır. Mevcut toplama kapasitesinin acilen haftalık en az 500adet/hafta seviyesine getirilmesi gerekmektedir.” dedi.