Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta Mauro Icardi'nin ilk yarıda üst üste iki penaltı vuruşunu kurtaran kaleci Arda Akbulut adından söz ettirdi.

Trabzonspor'un eski kalecisi Arda Akbulut yıllar önce yine bir Galatasaray maçında penaltıyla gündeme gelmişti.

YILLAR ÖNCE YİNE GALATASARAY MAÇINDA PENALTIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Süper Lig'in 2018-19 sezonunda 21. haftada oynanan Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi devralan o dönem bordo mavili ekibin genç file bekçisi Arda Akbulut karşılaşmanın 18. dakikasında penaltıya sebep olmuştu.

Arda penaltı kararı sonrası hakeme itiraz ettiği sırada Yusuf Yazıcı'nın "Sorun değil Arda! Penaltı atışına konsantre ol ve maça devam et" şeklinde kendisini teselli etmesiyle spor kamuyunda geniş yer bulmuştu.

ARDA AKBULUT BU KEZ ICARDI'NİN 2 PENALTISINI KURTARDI

Yaklaşık 7 yıl sonra Arda Akbulut bu kez Fethiyespor kalesinde Galatasaray'a karşı forma giydiği maçta Arjantinli yıldız Icardi'nin tekrarlanan penaltı vuruşunda üst üste iki kez kalesini gole kapatarak takdir topladı.

Öyle ki Icardi bile ikinci penaltısını da kurtarmasının ardından 25 yaşındaki kaleciyi bizzat tebrik etti.

Takımı Fethiyespor maçı kaybetse de Galatasaray'a karşı kurtardığı penaltı Arda Akbulut'un kariyeri için unutulmaz bir an oldu.