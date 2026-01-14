Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'SINGO'YU ATLETICO MADRID MAÇINA HAZIRLIYORUZ'

Hem maçı kazanmayı hem de oyuncularını korumayı düşünerek hareket ettiği bir maç olduğunun altını çizen Okan Buruk, "Bir yandan oyuncularımızın maçı kazanması için çaba sarf ettik bir yandan da yaptığım değişikliklerle 4 gün sonraki önemli lig maçı ve Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oyuncularımı korumaya çalıştım." diye konuştu.

🎙️ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk:



💬 "Singo'nun uzun bir sakatlık dönemi oldu. En risksiz bir şekilde sahaya döndürmek istedik. Atletico Madrid maçına hazır hale getirmeyi istiyoruz" pic.twitter.com/E9tmFoXf4y — AA SPOR (@aa_spor) January 13, 2026

Bu soğuk havada maçı takip eden taraftarlara teşekkür eden Okan Buruk Singo'nun sakatlığıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak yıldız oyuncuyu Atletico Madrid maçına hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

'GÜNAY İLE UĞURCAN ARASINDA MAÇLARI PAYLAŞTIRDIK'

Fenerbahçe maçında Günay'ı tercih etmesinin ardından Uğurcan Çakır ile ilgili gündeme gelen iddiaların sorulması üzerine deneyimli teknik adam şunları söyldi:

"Süper Kupa'da bir maç Günay bir maç Uğurcan'ı oynatmak için planlama yapmıştık. Oyuncularımız hep oynamayı istiyor. Hepsi bizim için çok önemli ve değerli. Bütün oyunculara bu süreleri veriyoruz. Fenerbahçe finaline Günay'la başladık. Biz bu maçları paylaştırmak istedik 2 oyuncumuza. Bunun dışında bir şey yok. Konuşulan, yazılan, anlatılanlara çok fazla önem vermemek gerekiyor. Bugün de buraya getirmedik çünkü cumartesi günü oynayacağımız maçta Uğurcan oynayacak. Bir kaleci antrenörümüz ile İstanbul'da bıraktık. Kaleci hocamızla orada çalışıyor. Uğurcan, cumartesi günü sahada olacak."