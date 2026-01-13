Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında Fethiyespor'a konuk oldu.

Mauro Icardi'nin üst üste iki penaltı vuruşundan yararlanamadığı ilk yarı golsüz eşitlikle geçilirken Sarı Kırmızılılar 73'te Abdülkerim Bardakçı ile öne geçti.

Barış Alper Yılmaz 80'de farkı ikiye çıkarırken Fethiyespor'un Uğur Ayhan ile son dakikalarda bulduğu gol geri dönüş için yeterli olmadı.

Galatasaray Fethiye İlçe Stadı'nda iki takım arasında tarihte oynanan ilk maç özelliği taşıyan mücadeleyi 2-1 kazanarak Türkiye Kupası'nda puanını 6'ya yükseltti.