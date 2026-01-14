Kırıkkale’de, 12 ayrı ilden 15 farklı suçtan tutuklamaya yönelik aranan şüpheli S.Ö., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphelinin Irak uyruklu bir kadına ait aracı kullandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde S.Ö.’nün belirli saatlerde kent merkezi ile Bahşılı ilçesi arasında aynı güzergâhı kullandığı belirlendi.

Belirlenen noktalarda önlem alan ekipler, şüphelinin kullandığı aracı durdurmak istedi. Ancak “dur” ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından araç Bahşılı ilçesinde durdurularak şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan S.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.