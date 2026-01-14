Manchester United, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Michael Carrick’in getirildiğini açıkladı.

MICHAEL CARRICK: 'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR'

Kulübün resmi internet sitesine konuşan 44 yaşındaki Carrick, “Manchester United’ı yönetme sorumluluğunu üstlenmek benim için büyük bir onur. Bu kulüpte başarılı olmak için nelerin gerektiğini biliyorum. Şu anda tek odak noktam, oyuncuların bu inanılmaz kulüpte beklenen standartlara ulaşmasına yardımcı olmak” ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED'IN EFSANE OYUNCULARINDAN

Manchester United formasıyla 464 maça çıkan Carrick; 5 Premier Lig, 2 Lig Kupası, Federasyon Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

MOURINHO VE SOLSKJAER'İN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

2018 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Carrick, daha sonra Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcılığını yaptı. İngiliz teknik adam, 2022-2025 yılları arasında ise Middlesbrough’yu çalıştırdı.

RUBEN AMORIM'İN YERİNE GÖREVE GELDİ

Manchester United, kötü sonuçların ardından 5 Ocak’ta Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırmıştı.