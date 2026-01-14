Denizli'de 2001 senesinde ev, otel, plaj ve promosyon tekstilleri üretimiyle faaliyetleri yapan, başta ABD olmak üzere Kanada, Almanya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Japonya gibi birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren Famateks Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme kararıyla konkordato kapsamında 3 ay zamanlı geçici süre verildi.
Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya pazarı şokta
Tekstil sektöründe 25 senedir varlığını devam ettiren ve geçmişiyle başta ABD olmak üzere Kanada, Almanya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere ve Japonya'ya ihracat yapan Famateks Tekstil yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle konkordato ilan etti.
GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ
Mahkeme, Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 19313/Merkez sicil numarasıyla kayıtlı, 3850213266 vergi kimlik numaralı Famateks Tekstil hakkında 05/01/2026 tarih ve saat 12.00'den itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verildi. Alınan karar doğrultusunda şirkete geçici komiser olarak Hüseyin Erikler (bağımsız denetçi), Süheyla Sarıhan (mali müşavir) ve Ali Coşkun (avukat) atandı.
ŞİRKETİN İŞLEMLERİ KOMİSER ONAYINA BAĞLANDI
İcra ve İflas Kanunu'nun 297. Maddesine göre borçlu şirketin çalışmalarına komiser nezli altında devam edebileceği, şirketin tüm iş ve işlemlerinin komiser onayına tabi olduğunun altı çizildi.
Mahkeme izni olmaksızın geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis edilmesi, kefil olunması, taşınmazların ve işletmenin devamlı tesisatının devri ya da takyit edilmesi ile ivazsız tasarruflarda bulunulması tedbir amaçlı engel kararı getirildi. Verilen hükümlere uyulmazsa tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği ve şartların oluşması halinde iflas sürecinin gündeme gelebileceği belirtildi.
ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ
İlan tarihinden itibaren alacaklıların 7 gün içerisinde dilekçeyle mahkeme dosyasına itiraz edebileceği, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle ortaya koyarak, konkordato talebinin reddini isteyebileceği ifade edildi. İlanın 09/01/2026 tarihli olduğu ifade edildi.
DENİZLİ'DE KURULDU, İHRACAT AĞINI GENİŞLETTİ
Famateks, yıllar içinde pazar payını yükselttiğini, ürünlerini ABD, Kanada, Almanya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Japonya ve Avrupa'nın birçok ülkesine taşıdığını belirtiyor. Şirketin yine aynı kaynakta paylaşılan verilere göre toplam 4 bin metrekare üretim alanında yıllık 2,5 milyon adet bukle havlu, 100 bin adet bukle bornoz ve 500 bin adet peştamal üretim ve ihracatı gerçekleştirdiği ifade ediliyor.