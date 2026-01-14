Türk tekstil devi konkordato ilan etti: Dünya pazarı şokta

DENİZLİ'DE KURULDU, İHRACAT AĞINI GENİŞLETTİ

Famateks, yıllar içinde pazar payını yükselttiğini, ürünlerini ABD, Kanada, Almanya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Japonya ve Avrupa'nın birçok ülkesine taşıdığını belirtiyor. Şirketin yine aynı kaynakta paylaşılan verilere göre toplam 4 bin metrekare üretim alanında yıllık 2,5 milyon adet bukle havlu, 100 bin adet bukle bornoz ve 500 bin adet peştamal üretim ve ihracatı gerçekleştirdiği ifade ediliyor.