Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Galatasaray Fethiyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mauro Icardi, karşılaşmanın 37. dakikasında penaltı vuruşu için topun başına geçti. Ancak Arjantinli yıldızın şutunda Arda Akbulut gole izin vermedi.

VAR incelemesiyle beraber Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahası içerisine erken girdiği tespit edilerek penaltı atışı tekrarlandı.

💥 MAURO ICARDI, 2 KERE KULLANDIĞI PENALTI VURUŞUNDAN YARARLANAMADI!



🦁 Galatasaray, 35. dakikada penaltı kazandı.



❌ Mauro Icardi, 36. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.



📺 37. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla penaltı tekrar edildi.



❌ Mauro Icardi, 38.… pic.twitter.com/U4IMPnh2Nr — A Spor (@aspor) January 13, 2026

Icardi bir kez daha topun başına geçerken Arda Akbulut ikinci kez penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı.

İki penaltıyı da kurtaran Arda Akbulut'a takım arkadaşlarından sonra bir tebrik de Icardi'den geldi.