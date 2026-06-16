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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini korurken, taraflar arasındaki görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim ile Arjantinli golcü arasında temaslar devam ederken, anlaşma için ortak bir zeminin bulunamadığı ifade ediliyor.

TRT Spor’un haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yürüttüğü görüşmelerde kulüp, Icardi’ye yıllık 5 milyon euro maaş ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif etti. Ancak yıldız futbolcunun bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Icardi’nin ise Galatasaray’dan yıllık ücretin en az 7 milyon euroya çıkarılmasını talep ettiği, ayrıca yeni sezonda belirli sayıda maçta oynama garantisi istediği öne sürüldü. Oyuncunun temsilcisi tarafının ise 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat talebinde bulunduğu aktarıldı.

Başkan Dursun Özbek’in maaş konusunda sınırlı bir artışa sıcak baktığı, ancak sözleşme süresi ve özellikle “oynama garantisi” maddesine ise net şekilde karşı çıktığı ifade edildi. Bu nedenle taraflar arasında uzlaşmanın zorlaştığı ve sürecin temmuz ayı başında netleşmesinin beklendiği kaydedildi.

SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.