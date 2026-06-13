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Galatasaray ile ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı yönetimin yaptığı yeni kontrat teklifine henüz geri dönüş yapmaması akılalrda soru işaretleri yarattı.

GALATASARAY'A NEDEN YANIT VERMEDİĞİ ORAYA ÇIKTI

Arjantinli yıldızın Galatasaray'ın önerdiği yeni sözleşme teklifine neden hala yanıt vermediği ortaya çıktı.

YENİ SÖZLEŞMEDEKİ İKİ MADDE ICARDI'Yİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Dursun Özbek tarafından sunulan yeni sözleşmedeki iki madde Icardi'yi düşündürdü.

Söz konusu maddelerin; "Antrenmanlara ve kamplara zamanında gelme, belirtilen tarihte takıma katılma." ve "Sakatlık yaşaması halinde İstanbul'da ya da Galatasaray Kulübü'nün belirlediği yerde tedavi görme." olduğu öne sürüldü.

YAKLAŞIK 1 AYDIR TEKLİFİ BEKLETİYOR

Galatasaray sunduğu şartların kabul edilmesi halinde Icardi ile yola devam etmek istiyor. Ancak tecrübeli golcü yaklaşık 1 ay önce yapılan bu teklifi şimdilik bekletiyor.