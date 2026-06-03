Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma sürecinde yeni bir karar çıktı.

İtalya'nın Milano kentindeki mahkemede görülen davada, Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den talep ettiği geçici nafaka isteği kabul edilmedi.

TALEP REDDEDİLDİ

Milano Mahkemesi Hakimi Anna Cattaneo'nun 1 Haziran tarihli kararıyla Wanda Nara'nın aylık 250 bin euro tutarındaki geçici nafaka talebi reddedildi.

İtalyan haber ajansı Adnkronos'un aktardığına göre; mahkeme, Nara'nın mevcut gelir ve mal varlığı durumunun oldukça güçlü olduğunu değerlendirerek nafaka şartlarının oluşmadığına hükmetti.

KESİN KARAR DAHA SONRA VERİLECEK

Mahkeme, boşanma sürecine ilişkin nihai kararını ise önümüzdeki aylarda açıklayacak.

Bu süreçte Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya herhangi bir geçici nafaka ödemesine gerek kalmayacağı belirtildi.