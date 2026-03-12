Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Wanda Nara'dan boşandığını resmen duyurdu.

Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla sürecin iç yüzünü anlattı.

ICARDI: 'AYRILIK KARARINA BİZZAT TANIKLIK ETTİM'

Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:

"Tam bir yıl önce, İtalyan yargısının belirlediği boşanma duruşması için Milano’daydım. Bu süreç, Kasım 2024’te bizzat benim başlattığım resmi boşanma talebiyle başladı.

Mart 2025’te mahkeme salonunda, hâkimin İtalyan yasaları gereği ayrılık kararını verdiğine bizzat tanıklık ettim. Kanunen geçmesi gereken bir yıllık süre ise dün, 11 Mart 2026 itibarıyla doldu.

Bugün avukatlarım, önümüzdeki günlerde çıkacak nihai boşanma kararı için gerekli işlemleri resmen başlattı.

'BOŞANMAYI İSTEYEN BENDİM'

Gerçek aslında çok basit. O kadar basit ki, neredeyse yargıçların ve kanunların dili olan İtalyanca yazacaktım. Ancak o zaman, bir yıldır yalan haber üretmekte uzmanlaşmış o dört sözde “gazeteci” anlamakta daha da zorlanabilirdi.

Bu yüzden her dilde açıkça söylüyorum:

BOŞANMAYI İSTEYEN BENDİM.

YASALARA UYDUM.

VE BUGÜN BOŞANMA GERÇEKLEŞTİ.

Şimdi merak ediyorum…

'O AVUKAT YENİ BİR TEORİ ÜRETMEK ZORUNDA KALACAK'

Bir yıl boyunca “boşanmak istemiyor” yalanını yayanlar şimdi nereye saklanacak? Yarım reyting puanı için daha ne kadar masal anlatacaksınız? Üçüncü sınıf internet sitelerinde sahte haber satmaya devam mı edeceksiniz?

Ayrıca bir yıl boyunca ekranlarda “Mauro boşanmak istemiyor” diye kendini paralayan o avukatın şimdi ne söyleyeceğini gerçekten merak ediyorum. (Kovulduktan sonra onurunu bir kenara bırakıp geri dönen o avukatı kastediyorum.) Sanırım yine yeni bir teori üretmek zorunda kalacaklar.

Neyse…

'SİZE ZAFER DOLU BİR ÖPÜCÜK GÖNDERİYORUM'

Bir yıllık medya kurgusunun ardından gerçek, her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıktı.

Size zafer dolu bir öpücük gönderiyorum. Çünkü bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı — ve işte sonuç ortada.

Not: “Tik tak” saati durdu. Zaman bitti ⌛

Her şey sona erdi.

Ve o sahte haberci takımı…

Sakın beni küçümsemeyin. Sandığınızdan çok daha zekiyim."