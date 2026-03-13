EuroLeague'in 31. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes Bayern Münih'i nefes kesen mücadele sonucunda Cole Swider'ın son saniye üçlüğüyle 81-80 mağlup etti.

ANADOLU EFES MAÇA İYİ BAŞLAYAMADI

Bayern Münih'e karşı ilk yarıda zorlanan Anadolu Efes devreye 39-26'lık skorla geride girdi. İkinci yarıda daha iyi bir görüntü sergileyen Pablo Laso'nun öğrencileri son çeyreğe girerken farkı 5 sayıya kadar düşürdü.

COLE SWIDER SON SANİYEDE KAZANDIRAN ÜÇLÜĞÜ ATTI

Büyük heyecana sahne olan dördüncü çeyrekte son topa kadar mücadeleyi bırakmayan Anadolu Efes Cole Swider'ın üçlüğüyle son saniyede maçta ilk kez öne geçerek galibiyete ulaştı.

LYOD MAÇA DAMGA VURDU

Bayern Münih 20 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olan Jordan Lyod da kritik anlarda aldığı sorumluluklarla maça damga vuran isim oldu.

EuroLeague'deki 10. galibiyetini alan Anadolu Efes deplasmanda da 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.