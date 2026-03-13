Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var?

16- Alanya Oba Stadyumu (Alanyaspor)
Kapasite: 9.784
16- Alanya Oba Stadyumu (Alanyaspor)
Kapasite: 9.784
15- Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (Kasımpaşa)
Kapasite: 13.797
14- Çaykur Didi Stadyumu (Çaykur Rizespor)
Kapasite: 14.850
13- Başakşehir Fatih Terim Stadyumu (Başakşehir FK)
Kapasite: 17.067
12- Eryaman Stadyumu (Gençlerbirliği)
Kapasite: 20.672
11- Gürsel Aksel Stadyumu (Göztepe)
Kapasite: 20.756
10- Corenden Airlenes Park Antalya Stadı (Antalyaspor)
Kapasite: 29.307
9- Gaziantep Stadyumu (Gaziantep FK)
Kapasite: 30.320
8. RHG Enertürk Enerji Stadyumu (Kayserispor)
Kapasite: 31.856
7. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu (Samsunspor)
Kapasite: 33.303
6- Kocaeli Stadyumu (Kocaelispor)
Kapasite: 34.829
5- Papara Park (Trabzonspor)
Kapasite: 40.980
4- Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu (Konyaspor)
Kapasite: 41. 600
3- Tüpraş Stadyumu (Beşiktaş)
Kapasite: 42.445
2- Chobani Stadyumu (Fenerbahçe)
Kapasite: 47.430
1- Rams Park (Galatasaray)
Kapasite: 53.978