13 Mart 2026 Cuma
İstanbul
Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var?

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var?

Trendyol Süper Lig’de yer alan takımların stadyumları arasında en yüksek taraftar kapasitesine sahip arenalar açıklandı. İşte o stadyumlar…

İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 1

16- Alanya Oba Stadyumu (Alanyaspor)

Kapasite: 9.784

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 2

15- Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (Kasımpaşa)

Kapasite: 13.797

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 3

14- Çaykur Didi Stadyumu (Çaykur Rizespor)

Kapasite: 14.850

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 4

13- Başakşehir Fatih Terim Stadyumu (Başakşehir FK)

Kapasite: 17.067

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 5

12- Eryaman Stadyumu (Gençlerbirliği)

Kapasite: 20.672

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 6

11- Gürsel Aksel Stadyumu (Göztepe)

Kapasite: 20.756

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 7

10- Corenden Airlenes Park Antalya Stadı (Antalyaspor)

Kapasite: 29.307

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 8

9- Gaziantep Stadyumu (Gaziantep FK)

Kapasite: 30.320

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 9

8. RHG Enertürk Enerji Stadyumu (Kayserispor)

Kapasite: 31.856

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 10

7. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu (Samsunspor)

Kapasite: 33.303

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 11

6- Kocaeli Stadyumu (Kocaelispor)

Kapasite: 34.829

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 12

5- Papara Park (Trabzonspor)

Kapasite: 40.980

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 13

4- Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu (Konyaspor)

Kapasite: 41. 600

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 14

3- Tüpraş Stadyumu (Beşiktaş)

Kapasite: 42.445

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 15

2- Chobani Stadyumu (Fenerbahçe)

Kapasite: 47.430

Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu: Zirvede hangi takım var? - Resim: 16

1- Rams Park (Galatasaray)

Kapasite: 53.978

