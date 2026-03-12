Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
Anasayfa Spor Icardi'nin transferine Maxi Lopez bile onay verdi: Herkesi ters köşe yaptı

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin River Plate’e transfer olabileceği iddiaları Arjantin basınında gündemde. Icardi ile geçmişte Wanda Nara krizi yaşayan River Plate efsanesi Maxi Lopez’in transfer iddialarına yönelik yaptığı açıklamalar ise herkesi şoka uğrattı.

Furkan Çelik
Arjantin basınında Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin River Plate’e transfer olabileceği yönündeki iddialar konuşulmaya devam ediyor.

Bu iddialara ilişkin en dikkat çekici açıklamalardan biri ise Icardi ile geçmişte yaşadığı Wanda Nara krizi nedeniyle uzun süre gündemde kalan Maxi Lopez’den geldi.

'GOL ATAN BİRİNE İHTİYACIMIZ VAR'

River Plate’in golcü ihtiyacına vurgu yapan Maxi Lopez, Icardi’nin transfer ihtimaliyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Gol atan birine ihtiyacımız var. Bu yüzden kim olursa olsun gelsin. Gol attığı sürece ve River'ı daha iyi hale getirecekse gelsin.” .

'BU GERÇEKTEN İLGİNÇ OLURDU'

Lopez’e gazeteciler tarafından daha kişisel bir soru da yöneltildi.

Eski eşi Wanda Nara ile birlikte Monumental Stadı’ndaki locada oturup Icardi’yi izleyip izlemeyeceği sorulan Lopez, gülerek, “Çok kurnazsın. Bakalım ne olacak. Bu gerçekten ilginç olurdu.” şeklinde konuştu.

HENÜZ RESMİ ADIM YOK

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi’nin River Plate’e transferi konusunda şu ana kadar resmi bir girişim bulunmuyor. Ancak Maxi Lopez'in bu yorumu sonrası transfer söyletintileri daha da geniş yankı buldu.

Arjantinli gazeteci Gustavo Yarroch’un iddiasına göre ilk temaslar, kulübün eski başkanı Jorge Brito döneminde başladı. İddiaya göre Brito ile Icardi’nin tanışması, çocuklarının aynı okulda okuması sayesinde gerçekleşti. Hatta Icardi'nin çapraz bağ sakatlığı yaşamadan önce River Plate'e transfere sıcak baktığı da öne sürüldü.

37 MAÇTA 17 GOLE KATKI

Arjantinli golcü bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maçta görev aldı. Icardi söz konusu karşılaşmalarda 15 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

