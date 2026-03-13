İran’dan enerji altyapısına yönelik olası saldırılara ilişkin sert bir uyarı geldi. İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, enerji tesislerine yönelik herhangi bir saldırının ağır sonuçlar doğuracağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Zülfikari, ülkenin enerji altyapısı ve limanlarının hedef alınması halinde sert karşılık verileceğini belirtti. Zülfikari, “İran’ın enerji altyapısına veya limanlarına yönelik en küçük bir saldırı bile ezici ve yıkıcı bir karşılıkla sonuçlanacaktır” ifadelerini kullandı.

ENERJİ ALTYAPISI HEDEF OLABİLİR

İranlı yetkili, böyle bir saldırı durumunda bölgedeki petrol ve doğalgaz altyapısının hedef alınabileceğini dile getirdi. Zülfikari, “Böyle bir durumda ABD ve Batılı müttefiklerinin büyük çıkarlarının bulunduğu bölgedeki tüm petrol ve doğalgaz altyapısı ateşe verilerek yok edilecektir” dedi.