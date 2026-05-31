Liverpool'da sezonun sona ermesiyle birlikte bir ayrılık daha yaşandı. Salah ve Robertson'ın ardından Fransız stoper Ibrahima Konate de Kırmızılar'a veda etti.

KONATE: 'ANFIELD GERÇEKTEN ÖZEL BİR YER'

Konate yaptığı paylaşımda, "Son maçta hepinize veda etme şansım olmadığı için çok üzgünüm. O an, bu formayı sizin önünüzde son kez giyeceğimi bilmiyordum. Anfield gerçekten özel bir yer ve sizin önünüzde oynamak asla hafife almadığım bir şeydi." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL'DA UZUN YILLAR FORMA GİYDİ

2021 yılında Leipzig'ten 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Konate, Liverpool formasıyla toplam 183 maçta forma giyip 7 gol, 4 asistle oynadı. 27 yaşındaki Fransız stoperin sıradaki durağı merak konusu oldu.