Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, aynı dönemde safra kesesi ameliyatı da geçirmişti. Başarılı operasyonun ardından sağlık durumu iyiye giden Tatlıses, taburcu edilerek evinde dinlenmeye başlamıştı.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isimden yeni bir haber geldi. Gazeteci Seyhan Erdağ'ın aktardığı bilgilere göre Tatlıses, Ankara'da bir hastaneye yatırıldı.

Uzun süre hareketsiz kalmasının ardından fiziksel güç kaybı yaşayan sanatçının, tedavi sürecinin bir parçası olarak fizik tedavi programına alınacağı öğrenildi.

Öte yandan Tatlıses, daha önce hastanede bulunduğu dönemde kendisiyle arası açık olan çocuklarının ziyaret taleplerine olumlu yanıt vermemişti. Sağlık sorunları yaşadığı süreçte yaptığı vasiyet açıklamaları da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Mirasıyla ilgili konuşan Tatlıses, mal varlığını devlete bırakacağını belirterek, "Servetimi kendi emeğimle kazandım. Babamdan bana maddi bir miras kalmadı; kendisi ciğer satışı yapıyordu. Bu nedenle kazandığım parayla ilgili karar verme hakkı bana ait. Çocuklarıma ise ismim ve yıllar içinde oluşturduğum itibar gibi çok değerli bir miras bıraktım ancak bunun kıymetini yeterince anlayamadılar" ifadelerini kullanmıştı.