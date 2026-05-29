TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde antrenman yapan A Milli Futbol Takımı’nı ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı’nı tebrik ederek sözlerine başlayan Hacıosmanoğlu, milli takım oyuncularının çalışmalarından memnun olduklarını belirtti. Hedeflerinin büyük olduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, sürecin inanç ve kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

“ÇOCUKLAR İYİ ÇALIŞIYOR”

Hacıosmanoğlu, milli takımın hazırlık sürecine ilişkin, “Çocuklar iyi çalışıyorlar. Bu yola çıktığımızda bizim bir hedefimiz vardı” dedi.

Kongre sürecine de değinen Hacıosmanoğlu, “Kongreye 12 gün kala, 9 yaşındaki kızımın tavsiyesiyle aday oldum. ‘Git futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım’ dedi. Ben onun temiz kalbine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“18 TEMMUZ’DA NEW YORK’TAN İSTANBUL’A GELECEĞİZ”

Hacıosmanoğlu, hedeflerine ilişkin dikkat çeken bir ifade kullanarak, “Bu yetenekli çocuklarla beraber, Türk milletinin gücünü de arkasına alarak Allah nasip ederse 18 Temmuz’da New York’tan İstanbul’a geleceğiz” dedi.

BAKAN BAK’TAN MİLLİ TAKIMA DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da antrenmanı ziyaret ederek oyuncularla bayramlaştı. Bak, 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmanın büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Milli takımın hazırlık sürecine değinen Bak, Kuzey Makedonya ile oynanacak hazırlık maçının ardından ABD kampına geçileceğini belirtti.

“ADIM ADIM GİTMEK GEREKİYOR”

Bakan Bak, turnuva sürecinde her maçın final niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Hiçbir şey kolay değil. Adım adım gitmek gerekiyor” dedi.

Genç ve güçlü bir jenerasyonun bulunduğunu ifade eden Bak, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi oyunculara dikkat çekti.

Türkiye’nin spor altyapısına da değinen Bak, modern stadyumlar ve organizasyon kapasitesinin ülkeyi önemli bir spor ülkesi haline getirdiğini ifade etti.