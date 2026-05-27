Dünya Kupası A Milli Takımı yakacak: Çöl atmosferinde turnuva

Dünyanın gözü kulağı Amerika'da gerçekleşecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda. A Milli Takım'ı zorlu bir turnuva beklerken, hazırlıklarını Arizona'nın 40-45 derecelik sıcaklığında gerçekleştireceği öğrenildi.

A Milli Futbol Takımımızı ABD'de bekleyen tek zorluk grup maçları değil. D grubunda mücadele edecek takımımız ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Ancak millilerimiz maçlara 45 derece sıcak altında hazırlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı kazanan ülkeler, serin bölgelerdeki tesisleri önceden kaptı. A Milli Takım ise turnuva biletini play-off maçları sonunda alınca adeta açıkta kaldı. Vincenzo Montella ve öğrencileri, Arizona’nın 40-45 derecelik sıcağında dev turnuvaya hazırlanacak.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için ABD’nin Arizona eyaletindeki Arizona Athletic Grounds’ta (Mesa Tesisleri) kampa girecek. Rakiplerimiz, turnuva vizesini erken cebe koyup serin Kaliforniya tesislerini kaparken; play-off’tan organizasyona dahil olan Türkiye’ye çöl sıcağı kaldı.

40-45 DERECEDE DÜNYA KUPASI HAZIRLIĞI

Sözcü'de yer alan habere göre; elde kalan seçenekler arasından seçilen tesis, her ne kadar son teknolojiye sahip olsa da haziran ve temmuz aylarında 40-45 derece arasında gezinen kavurucu sıcağıyla Bizim Çocuklar için büyük bir risk barındırıyor.

Ev sahibi ABD; ideal sıcaklığa sahip Irvine’da (25°C) kamp yapacak. Paraguay ve Avustralya, San Francisco’nun serin iklimindeki (21°C) tesislerde turnuvaya hazırlanacak.

TÜRKİYE, 3 MAÇ İÇİN 4200 KM. UÇACAK

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda seyahat yorgunluğu ve uçuş mesafeleri açısından en dezavantajlı takım Türkiye. Ay-Yıldızlılar, çöl sıcağıyla boğuşmasının yanında maçlar için Kanada (Vancouver) ve Kaliforniya arasında 4 bin 200 kilometreden fazla uçacak. Kaliforniya Irvine’de kalacak ABD ise toplam bin 800 kilometre uçacak. Kamp üssü San Francisco’da olan Paraguay toplam 600, San Francisco Oakland’daki Avustralya da toplam 2 bin 100 kilometre mesafe katedecek.

