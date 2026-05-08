Kurban Bayramı öncesi Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesi’nde şap hastalığının saptanmasının ardından, hem Yenipazar hem de komşu ilçe Çine’deki mahalleler koruma altına alındı.

Karantina kararı sona erene kadar bu bölgelerde, şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklandı. Her türlü hayvan alım ve satım işlemi durduruldu. Bölgedeki sürü hareketliliği kısıtlanarak bulaş riski minimize edildi.

ARANTİNA ALTINA ALINAN MAHALLELER

Uygulama kapsamında iki ilçeyi kapsayan liste şu şekilde açıklandı:

Yenipazar İlçesi: Hacıköseler, Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal.

Çine İlçesi: İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi şap hastalığının kontrol altına alınması için sahada yoğun bir mesai harcıyor. Bölgedeki işletmelerde sağlık taramaları sürerken, dezenfeksiyon ve aşılama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Yetkililer, yetiştiricileri şap sebebiyle karantina kurallarına uymaları konusunda uyardı.