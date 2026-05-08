Trendyol 1. Lig’de şampiyonluğa ulaşarak yeniden Süper Lig’e yükselen Erzurumspor FK’de kutlamalar sürüyor. Mavi-beyazlı ekip, bu kez İstanbul Boğazı’nda düzenlenen özel organizasyonda taraftarıyla bir araya geldi.
İstanbul Boğazı'nda şampiyonluk coşkusu: Başkan anlamlı gecede stat müjdesi verdi
Trendyol 1. Lig şampiyonu Erzurumspor FK, Süper Lig’e yükselişini İstanbul Boğazı’nda kutladı. Başkan Ahmet Dal, artık Süper Lig’de kalıcı olmaları gerektiğini belirtirken stat müjdesini paylaştı.Furkan Çelik
ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BOĞAZ’A TAŞINDI
Özel bir teknede gerçekleştirilen organizasyona Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, futbolcular Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Fettahoğlu ve İlkan Sever’in yanı sıra çok sayıda davetli ile taraftar katıldı.
İstanbul Boğazı’nda meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen kutlamalarda Süper Lig coşkusu yaşandı.
Gecenin sonunda şampiyonluk kupası büyük alkışlar eşliğinde havaya kaldırıldı.
Kutlamalarda konuşan kulüp başkanı Ahmet Dal, takımın sezon boyunca önemli başarılara imza attığını söyledi.
Dal, “Erzurumspor tarihe geçen bir şampiyonluk elde etti. Rekorlar kırarak bu şampiyonluğu kazandı. Her zaman söylediğimiz gibi Erzurum, her şeyin en iyisine layık. Yine bu sezon da hak ettiği yere, Süper Lig’e dönmüş oldu.” dedi.
“İSTANBUL OLMAZSA SÜPER LİG’İN TADI YOK”
Süper Lig’in atmosferine dikkat çeken Ahmet Dal İstanbul maçlarının önemine de vurgu yaparak, “İstanbul olmazsa Süper Lig’in tadı yok. Biz Süper Lig’de İstanbul’da da önemli maçlara çıkacağız.” dedi.
Sezon içerisinde yaşanan çıkışa da değinen Ahmet Dal, özellikle son haftalardaki performansın unutulmaz olduğunu söyledi.
Başkan Dal, “12’de 12 yaptığımızda, 17 maçta 16 galibiyet aldığımızda adeta rüya gibi günler yaşadık.” dedi.
Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, yeni stat projesi için müjde verdi.
Ahmet Dal, açıklamalarında Erzurumspor taraftarını heyecanlandıran bir gelişmeyi de paylaştı.
Başkan Dal, yeni stadın temelinin kısa süre içerisinde atılacağını açıkladı.
EREN TOZLU: 'LİG FARK ETMİYOR'
Takımın deneyimli golcüsü Eren Tozlu ise Erzurumspor forması giymenin kendisi için her şeyden önemli olduğunu söyledi.
Başarılı futbolcu, “Benim için bu formayı giydiğim müddetçe lig fark etmiyor. Ben elimden geleni sahada her zaman yapmaya çalışıyorum.” dedi.
Elde edilen başarının kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu ifade eden Mustafa Fettahoğlu da “Kariyerimdeki ilk şampiyonluk ve belki de en özeli olacak.” dedi.
Takım kaptanlarından Orhan Ovacıklı ise taraftar desteğinin şampiyonlukta büyük rol oynadığını belirtti.
Boğaz turu boyunca meşaleler, marşlar ve tezahüratlar geceye damga vururken, Erzurumspor taraftarı Süper Lig coşkusunu İstanbul’da doyasıya yaşadı.